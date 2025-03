Fred e Atlético-MG: Galo promete brigar por pagamento de multa de R$ 10 milhões

Cruzeiro consegue suspender dívida pela chegada do jogador, e rival promete continuar disputa na Justiça

Mais de um ano e meio depois, a saída de Fred do Atlético-MG ao Cruzeiro ainda dá o que falar. Nesta segunda-feira (8), a Justiça concedeu a suspensão do pagamento da multa rescisória de R$ 10 milhões pela transferência do atleta, no final de 2017, e já provocou a resposta de Lásaro Cândido, vice-presidente do clube alvinegro.

Foi a primeira vitória significativa do atacante e da Raposa no imbróglio, já que o Galo havia recebido decisões favoráveis nos órgãos de resolução de disputas ligados à CBF e contava com o recebimento dos valores. Por se tratar de uma sentença na Justiça comum, o Atlético promete entrar com recurso e, ainda, acusa Fred de tentar 'protelar' o cumprimento da ação judicial que considera justa. Assista acima!

Fred defendeu o Atlético entre 2016 e 2017 antes de se desligar para voltar ao antigo clube, mas acabou perdendo boa parte da temporada 2018 em função de uma ruptura nos ligamentos do joelho direito. Neste ano, ele aparece como artilheiro do Cruzeiro e um dos principais goleadores do país na temporada 2019.

