Quartas da Copa do Brasil terão jogos exclusivos do PPV; veja a lista

Até o fim deste ano, os duelos também serão transmitidos pelos canais de pay-per-view

Após o término da Copa América e o retorno do calendário do futebol brasileiro, oito equipes entram em campo no meio da semana em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do .

Atual campeão do torneio, o medirá forças com , seu maior rival, na quinta-feira (11), enquanto o Flamengo visita o Athletico-PR na quarta-feira, no mesmo horário de e , às 21h30 (de Brasília). Já o abre a rodada recebendo o , às 19h15 (de Brasília).

Após o Grupo Globo anunciar a transmissão da pelo canal Premiere a partir das oitavas de final até o fim deste ano, o torcedor confere aqui na Goal onde assistir ao duelo de seu time na reta final da competição.

ONDE ASSISTIR

DIA JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) LOCAL ONDE ASSISTIR Quarta-feira Grêmio x Bahia 19h15 Arena do Grêmio - Rio Grande do Sul* Sportv e Premiere* Quarta-feira x 21h30 Arena da Baixada - Paraná* Sportv, Premiere* e Globo (Rio) Quarta-feira Palmeiras x Internacional 21h30 Allianze Parque - Sportv Quinta-feira Cruzeiro x Atlético-MG 20h Mineirão - Minas-Gerais* Sportv e Premiere*

