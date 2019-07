Dani Alves na Copa América: previsão de título e trunfo por novo contrato

Campeão e melhor jogador da competição, lateral-direito conta hoje como uma longa lista de clubes interessados

Dani Alves iniciou a com a seguinte posição: foco total no título que usaria mais tarde como mais um trunfo na busca por um novo contrato vantajoso na Europa. Confiante no sucesso da , pediu ainda para não avançar com qualquer negociação envolvendo futuro antes do término da competição.

Aos 36 anos, o lateral-direito gostaria de ter permanecido no , mas não ficou nada satisfeito quando recebeu uma proposta de renovação de contrato de apenas uma temporada. Queria duas, pois acreditava que a idade elevada não era obstáculo. Agora livre no mercado e embalado pela 40ª taça na carreira, conta com uma longa lista de clubes interessados.

Eleito o melhor jogador da Copa América, o capitão brasileiro tem como sonho jogar na , onde no passado recente chegou a negociar com e . No entanto, não fecha as portas para outros países, como , , , , e até mesmo o .

Contratar o atleta mais vitorioso da história do futebol, vale destacar, requer um alto investimento. Além de um vínculo de pelo menos dois anos, Dani pretende receber no mínimo 7 milhões de euros por temporada (R$ 30 milhões) - isso sem contar em comissão para intermediários, prêmio de assinatura e bônus por metas atingidas.