Frank Lampard volta à Premier League

O Coventry City retorna à Premier League após uma ausência de 25 anos. O líder da Championship precisou apenas de um empate em 1 a 1 contra o Blackburn Rovers na sexta-feira para garantir o acesso. Após o jogo, a alegria era enorme entre o técnico Frank Lampard e seus jogadores.

Nada menos que sete mil torcedores do Coventry viajaram até Ewood Park. Foi uma grande festa na arquibancada visitante, que explodiu quando Bobby Thomas marcou o gol de empate aos 84 minutos.

Houve lágrimas e emoção entre os torcedores de Coventry que viajaram para o jogo. Após um quarto de século, o The Sky Blues, com Milan van Ewijk como lateral-direito, retorna à primeira divisão da Inglaterra. O Coventry City somou 86 pontos em 43 partidas e está onze pontos à frente do segundo colocado, o Ipswich Town, que, no entanto, disputou duas partidas a menos.

Lampard foi nomeado pela diretoria do Coventry City em novembro de 2024. Em seu primeiro ano, o clube terminou em quinto lugar na Championship, seguindo-se os play-offs. Na semifinal, o Sunderland, que mais tarde foi promovido, mostrou-se superior.

Um ano depois, a promoção finalmente se concretizou para o imbatível Coventry City. Na próxima temporada, times como Arsenal, Manchester City, Manchester United e Liverpool visitarão a Coventry Building Society Arena.