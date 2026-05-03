Francesco Farioli é campeão com o FC Porto e dirige-se diretamente ao Ajax

O FC Porto sagrou-se campeão de Portugal no sábado à noite, sob o comando de Francesco Farioli. Após uma vitória por 1 a 0 sobre o FC Alverca, o italiano relembrou como, na temporada passada, ficou de fora do título com o Ajax.

Na temporada passada, o Ajax parecia estar a caminho do título holandês por muito tempo, mas o PSV acabou sagrando-se campeão após um desfecho dramático. “Tanto eu quanto nossa equipe tínhamos algo a provar este ano”, disse Farioli na coletiva de imprensa após o jogo decisivo pelo título.

Há quase um ano, os amsterdenses perderam o título. O momento mais memorável foi o empate no final da partida contra o FC Groningen (2 a 2), que deu ao PSV a vantagem na disputa pelo título. Após o fim da temporada, Farioli anunciou sua saída para o Porto.

“Na temporada passada, fizemos algo extraordinário no Ajax, mas, infelizmente, não terminou como queríamos. O futebol dá muito, mas também pode causar muita dor”, admitiu o técnico italiano ao A Bola.

Em seguida, o técnico indicou que contou com o apoio de seu antigo elenco. “Recebi hoje algumas mensagens dos meus jogadores da última temporada. Acho que esta vitória de hoje também é, em parte, para eles.” Com isso, Farioli dedica simbolicamente o título português ao Ajax.

O Os Dragões conquistou o título pela 31ª vez na história do clube. O clube voltou a ser o melhor de Portugal pela primeira vez desde 2022. Os ex-jogadores do PSV Pablo Rosario e o lesionado Luuk de Jong também podem adicionar um título ao seu currículo.