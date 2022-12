França x Polônia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo

Franceses e poloneses entram em campo neste domingo (4) lutando por uma vaga na próxima fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Agora é matar ou morrer! França e Polônia se enfrentam na tarde deste domingo (4), no estádio Al Thumama, às 12h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, a narração é de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. Já no SporTV, Luiz Carlos Jr. estará ao vivo ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo Vinícius Coelho.

A França chega para o confronto após encerrar a primeira fase na liderança do grupo D, com duas vitórias e uma derrota. Os Bleus não possuem problemas confirmados e o técnico Didier Deschamps para todo o time adversário.

"Eles têm um núcleo duro de jogadores com boa experiência internacional. Tem Szczesny, Glik, Lewandowski... Jovens também. Você tem que respeitar o que esta equipe faz, eles merecem estar lá. Meus jogadores sabem que haverá uma resposta. Eles têm muitos argumentos no ataque para causar problemas para o adversário", argumentou, enfatizando que o foco não será apenas Lewandowski.

"Com esse tipo de jogador, você tem que limitar a influência. Ele usa muito bem o corpo. A menor bola já pode ser perigosa. Mas não vamos focar nele", concluiu.

Do outro lado, a Polônia foi a vice-líder do grupo C e conseguiu avançar às oitavas de final devido ao saldo de gols. Os poloneses também não tem desfalques para o duelo deste domingo, com o técnico Czesław Michniewicz afirmando que a postura de sua equipe será diferente em campo.

"O jogo contra a França será completamente diferente (dos que já passaram). Temos de deixar para trás o que aconteceu na fase de grupos e nos isolar disso", afirmou.

"Temos de merecer os erros do adversário. Mas, se não pressionarmos os franceses, eles não vão errar. Tivemos muito sucesso no ataque na partida contra a Arábia. Contra a Argentina, não conseguimos por que o adversário não permitiu", completou.

Escalações

Escalação da França: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Escalação da Polônia: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Polônia

Sem desfalques confirmados.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da França na Copa 2022

Mbappé: 3 gols.

Giroud: 2 gols.

Rabiot: 1 gol.

Artilheiros da Polônia na Copa 2022

Zielinski e Lewandowski: 1 gol.

França e Polônia: Participações em Copas

A França, atual campeã, disputa a sua 17ª Copa do Mundo, ficando fora apenas das edições de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990, 1994. Os Blues levantaram o troféu em 1998 (quando venceu o Brasil por 3 a 0), e em 2018 ao derrotar a Croácia por 4 a 2.

A Polônia está na sua oitava Copa do Mundo (1938/74/78/82/86/02/06 e 18). Os poloneses querem tentar repetir as campanhas de 1974 e 1982, quando ficaram na terceira posição.

Quando é?