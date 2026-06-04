França passa vergonha uma semana antes do início da Copa do Mundo

Um revés para a França na série de amistosos que antecede a Copa do Mundo. A vice-campeã de 2022 sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 2 para a Costa do Marfim na quinta-feira. Na segunda-feira, será disputado o último amistoso contra a Irlanda do Norte, antes do início da Copa do Mundo para a França, no dia 16 de junho, contra o Senegal.

A França dominou o primeiro tempo, com 76% de posse de bola. Michael Olise foi impedido pelo goleiro Yahia Fofana, e Kylian Mbappé e Rayan Cherki também tiveram azar na finalização. Por outro lado, Mike Maignan fez uma defesa fabulosa em um chute de Simon Adingra em um dos contra-ataques da Costa do Marfim.

O primeiro gol da França saiu no último minuto do primeiro tempo, com Cherki mandando uma bomba de dentro da área, após uma bela jogada individual, no canto. Um alívio, portanto, para Deschamps e companhia, e uma decepção para os bravos marfinenses.

A Costa do Marfim não desistiu e empatou o jogo oito minutos após o reinício. Nicolas Pépé encontrou seu companheiro Guéla Doué com um passe preciso, que então chutou no canto inferior esquerdo: 1 a 1. O Stade de la Beaujoire, em Nantes, ficou um pouco mais silencioso após o empate logo após o intervalo.

A França tentou se recompor na última meia hora. A Costa do Marfim teve que recuar e, enquanto isso, ficava à espreita dos espaços atrás da defesa francesa. Deschamps fez algumas substituições, enquanto o tempo se esgotava em Nantes.

A Costa do Marfim surpreendeu a todos aos 85 minutos ao marcar o 1 a 2. Após um ataque rápido, Amad Diallo acertou um chute impecável no canto esquerdo. Um choque para a França, que nos minutos restantes não conseguiu evitar uma dolorosa derrota.