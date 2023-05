As fotos que podem complicar a noiva de Cristiano Ronaldo com a lei da Arábia Saudita

Georgina Rodriguez infringe a lei da Arábia Saudita ao postar fotos de biquíni no Instagram

Depois de atuar por anos no futebol europeu, Cristiano Ronaldo vive um período diferente em sua carreira. Agora, o atacante português é atleta do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Porém, a transferência ainda parece causar problemas de adaptação a família do jogador.

Cristiano e sua noiva, a modelo Georgina Rodriguez, se mudaram para Riad, depois que o português assinou com o Al-Nassr após a Copa do Mundo de 2022. O casal é regularmente visto explorando o país saudita em seus dias de folga e está, gradualmente, se acostumando com a vida na Arábia Saudita, onde as regras são muito mais rígidas do que na Europa.

No entanto, a noiva do jogador já acumula diversas multas por não se vestir de acordo com a recomendações do país, ao postar fotos de biquíni ao lado de uma piscina em sua conta do Instagram. A lei saudita proíbe que imagens "superexpostas ou seminuas" sejam postadas nas redes sociais. Além disso, também proíbe roupas justas, transparentes e com decotes à mostra para mulheres.

Ainda em 2019, a Arábia Saudita aprovou uma lei de decência pública, que determina que mulheres usem roupas longas que cubram o cotovelo e os joelhos na rua. De acordo com a lei, a pessoa que não cumprir as regras pode sofrer multas diárias em 100 riais (equivalentes a 25 euros). Caso seja recorrente, o valor sobe para 200 riais (cerca de 50 euros).

O local onde Cristiano Ronaldo atua, a Arábia Saudita, é um país mulçumano, que possui diversas restrições quanto as vestimentas das mulheres. Apesar das leis que impedem casais de morarem juntos, sem serem oficialmente casados, eles receberam um indulto considerando seu status de alto perfil pelas autoridades.