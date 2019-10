Quem são os filhos de Cristiano Ronaldo?

Conheça a história dos filhos do craque português (ele tem 4)

Cristiano Ronaldo tem dois filhos e duas filhas, a última nascida em 12 de novembro de 2017. Sempre muito cuidadoso com sua vida privada, a menina chamada Alana Martina é a única criança de CR7 cuja identidade da mãe foi divulgada ao público: trata-se de sua namorada, Georgina Rodriguez.

O craque já tinha três filhos. O primeiro deles, Cristiano Jr., nasceu em julho de 2010, enquanto o jogador tinha um relacionamento com a modelo Irina Shayk, que, no entanto, não é a mãe, que concordou em manter sua identidade confidencial, de forma que a tutela do garoto é exclusiva do jogador da .

Além deles, o português também se tornou pai de gêmeos: Mateo Ronaldo e Eva Maria. Essas crianças nasceram por gestação de barriga de aluguel, no dia 8 de junho, nos . A mãe do jogador, Dolores Aveiro, foi encarregada de ir buscar os gêmeos e trazê-los de volta à , onde ficava a residência do então jogador do .