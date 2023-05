Fortaleza x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Vasco entram em campo na tarde deste sábado (27), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com a derrota no jogo passado, o Fortaleza caiu para o 11º lugar do campeonato, com 10 pontos. O Tricolor, entretanto, conseguiu mais um triunfo pela Copa Sul-Americana, conquistando a vaga à próxima fase da competição continental.

Em entrevista coletiva, o técnico Vojvoda celebrou, mas garantiu foco no Brasileirão. "É desfrutar, mas a cabeça já tem que estar no próximo jogo do Brasileirão. Sabemos que é uma competição que temos a experiência do ano passado, então amanhã já vamos colocar a cabeça no duelo contra o Vasco", afirmou.

Do outro lado, o Vasco não vence há seis jogos no campeonato e está na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 6 pontos. O Cruzmaltino teve uma semana cheia de treinamentos, mas sabe que não terá o técnico Maurício Barbieri à beira do gramado, já que o comandante cumpre suspensão.

Nos últimos 12 jogos entre as equipes, o Fortaleza ganhou duas vezes, o Vasco quatro, além de seis empates.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Tinga; José Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Calebe, Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vasco: Léo Jardim; Pumita, Capasso, Léo e Piton; Jair, Galarza, Barros e Pec; Figueiredo e Alex Teixeira (Eguinaldo ou Rwan Cruz). Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Pedro Raul e Maurício Barbieri estão suspensos.

Quando é?