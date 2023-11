Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (26), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam na noite deste domingo (26), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela, com 44 pontos, o Fortaleza volta a campo pressionado buscando reencontrar o caminho da vitória após seis derrotas e dois empates nos últimos oito jogos disputados. Sem desfalques, o técnico Vojvoda vai com força máxima.

Do outro lado, o Palmeiras, que depende apenas de si para conquistar o título do Brasileirão, chega embalado com a vitória sobre o Internacional por 3 a 0. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Gustavo Gómez, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 10 vitórias, contra sete do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Verdão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Naves), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Luan, que sofreu uma lesão na coxa direita, é desfalque.

Quando é?