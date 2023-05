Fortaleza x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Equipes decidem classificação às quartas de final nesta quarta-feira (31); veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (31), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 3 a 0, o Verdão pode até perder por um ou dois gols de diferença para avançar às quartas. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de vencer o San Lorenzo por 3 a 2 na Copa Sul-Americana e o Vasco por 2 a 0 no Brasileirão, o Fortaleza volta sua atenção para a disputa da Copa do Brasil. Na terceira fase, eliminou o Águia de Marabá por 8 a 1 no placar agregado. Agora, para avançar às quartas de final, precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença. Caso vença por três gols de diferença a vaga será decidida nos pênaltis.

"No primeiro tempo, tivemos um pouco abaixo do nosso nível. Nosso adversário conseguiu uma imposição física. Ainda sofremos um gol de bola parada. Sou o responsável pelos erros. É um resultado importante que o Palmeiras conseguiu, não tem como esconder", afirmou o técnico Vojvoda após o primeiro jogo.

Do outro lado, o Palmeiras vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão. Na Copa do Brasil, garantiu a classificação às oitavas de final após eliminar o Tombense por 5 a 3 no placar agregado.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma nove vitórias, contra seis do Fortaleza, além de cinco empates. No confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Verdão venceu de forma expressiva, com uma goleada por 4 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe e Moisés; Juan Martín Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Bruno Tabata e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Fortaleza

Pedro Rocha, Fernando Miguel e Bruno Pacheco seguem no departamento médico.

Palmeiras

Artur, que já participou da Copa do Brasil pelo RB Bragantino, não estará disponível, juntamente com Atuesta e Murilo, que estão lesionados

Quando é?