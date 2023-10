Fortaleza x LDU: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da final da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam neste sábado (28), no Uruguai; veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a hora da verdade! Fortaleza e LDU se enfrentam na tarde deste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado (URU), pela final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, com narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Bastos. A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, também vão transmitir o duelo ( veja a programação completa aqui ).

O Fortaleza chega praticamente com força total para a decisão no Uruguai. A única ausência certa no time de Vojvoda é Hércules, que se recupera de lesão no joelho. No entanto, o jogador viajou e todo o elenco Tricolor está em solo uruguaio, numa corrente de união pedida pelo treinador.

A expectativa no clube é alta, já que o título continental seria inédito na história do Fortaleza. "É um momento histórico para o clube, é um momento único. Desde a nossa saída, no Pici, os funcionários, que ficaram no clube felizes, mandaram sorte para a gente. Todos os torcedores que estão dando um jeito de vir, independente se de avião, ônibus, moto... É uma comoção muito grande. Você vê a alegria dos torcedores, pedindo para a gente levar esse título para casa. A gente fica feliz de poder fazer história no clube e dar alegria para o torcedor. A gente espera poder fazer uma grande final e levar esse título pra casa", disse o lateral Bruno Pacheco em entrevista na zona mista nesta sexta-feira.

O jogador, entretanto, negou que o clube brasileiro seja favorito na disputa e pregou respeito ao adversário. "A gente não fala em favoritismo. A gente sabe que é um jogo único, é final. É resolvido no detalhe. Então, a gente deixa esse favoritismo de lado. Quando o juiz apita, os detalhes fazem a diferença. Então, é concentrar nos 90 minutos, fazer nossas tarefas, que as coisas vão acontecer", completou.

Do outro lado, a LDU também tem todos os atletas disponíveis para o duelo. O técnico Luis Zubeldía tem apenas uma dúvida para equipe titular, que é escalar Alvarado ou González no meio de campo. No ataque, o experiente atacante Paolo Guerrero está confirmado.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Técnico: Vojvoda

LDU: Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Martínez e González; Jhojan Julio, Ibarra e Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques

Fortaleza

Hércules se recupera de lesão no joelho.

LDU

Sem desfalques confirmados.

Quando é?