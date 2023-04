Fortaleza x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Internacional entram em campo na noite deste sábado (15), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Com o apoio de sua torcida, o Fortaleza quer dar sequência ao seu bom momento. O Tricolor vem de conquista do cearense, além de vitórias na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Do outro lado, o Internacional vive fase conturbada. O Colorado não chegou à final do estadual, empatou na estreia da Libertadores, mas venceu na estreia da Copa do Brasil. Luiz Adriano e Mercado foram poupados, enquanto Mário Fernandes, Bustos e Maurício estão lesionados.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Pochettino; Moisés, Lucero, Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Internacional: Keiller; Matheus Dias (Igor Gomes), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Campanharo, Johnny (Baralhas), Carlos de Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo, Dudu, Crispim, Pedro Rocha estão no departamento médico.

Internacional

Mário Fernandes, Bustos e Maurício estão no departamento médico, enquanto Mercado e Luiz Adriano foram poupados.

Quando é?