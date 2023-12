Fortaleza x Goiás: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Goiás se enfrentam na noite deste domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere na TV fechada (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela, com 48 pontos, o Fortaleza vem de empate com o Palmeiras e vitória sobre o RB Bragantino por 2 a 1 nos últimos dois jogos disputados, enquanto o Goiás, com 35 pontos, vem de três derrotas consecutivas e já está rebaixado para a Série B.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Calebe; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Mais artigos abaixo

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Vinícius e Matheus Babi (Palacios). Técnico: Mário Henrique.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Bruno, por questões contratuais, João Magno, Hugo e Higor Meritão, lesionados, estão fora.

Quando é?