Fortaleza é o melhor e Santa a grande decepção da Copa do Nordeste

Equipes de Pernambuco decepcionam e o Altos, do Piauí, surge como zebra

Oito times conseguiram vaga para as quartas de final da Copa do Nordeste 2021. Dentre os classificados, como o esperado, estão camisas pesadas e tradicionais da região. Mas também teve espaço para surpresas como o Altos-PI e grandes decepções, como foi a participação dos times pernambucanos ao longo da competição deste ano. Destaque positivo para a dupla cearense, que acabou a primeira fase liderando as suas chaves.

Veja a seguir um resumo das altas e baixas dessa primeira etapa do Nordestão:

Os melhores: Fortaleza e Ceará orgulham o estado

O Fortaleza foi o time que mais pontuou e que mais venceu na primeira fase: o Tricolor do Pici avançou às quartas de final vencendo cinco partidas, empatando duas e perdendo apenas uma vez, somando 17 pontos e sendo a melhor equipe da fase de grupos da Copa do Nordeste. O próximo adversário do Leão é o CSA, e técnico Enderson Moreira elogiou o momento da equipe alagoana.

"Pegamos um adversário difícil. É um jogo muito complicado. O CSA é uma equipe muito bem montada, com muito argumento, bons jogadores. Vai ser uma decisão de bom futebol, com duas equipes bem organizadas. E que a gente possa ser mais competente e conquistar a classificação por tudo aquilo que temos produzido na competição", disse após a definição do adversário.

O grande rival do Fortaleza também conseguiu fazer uma das melhores campanhas da competição. O Ceará é a única equipe invicta da Copa do Nordeste após vencer quatro vezes e empatar quatro jogos. Agora, o Vozão encara o Sampaio Corrêa, dentro de casa, na busca pelo segundo título consecutivo do Nordestão. O time tem a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana como as principais competições do primeiro semestre, e por isso não colocará o time principal no estadual.

Os piores: uma campanha para Pernambuco esquecer

“A gente vai estar na fase classificatória de uma competição e nas quartas de final da outra, com jogo único. Esses primeiros três jogos da Sul-Americana, a gente passando as fases da Copa do Nordeste, que são fases difíceis, estamos com o privilégio de jogar em casa, mas tudo isso tem que fazer resultado em campo”, destacou o treinador Guto Ferreira.

O ano de 2021 promete ser bastante desafiador para o futebol pernambucano. Até pouco tempo atrás, o estado era a maior potência do futebol nordestino e, nos últimos anos, figura sempre nas últimas posições de competições que extrapolam suas fronteiras. O melhor time de pernambuco na Copa do Nordeste foi o Salgueiro que, mesmo com todos os problemas financeiros, teve um desempenho melhor do que Sport Recife e Santa Cruz.

Os times da capital foram os lanternas em seus grupos. A única vitória do rubro-negro foi em cima do rival tricolor; a Cobra Coral acabou como a pior equipe da competição, somando apenas três pontos e sete derrotas. Não coincidentemente as duas equipes demitiram os seus técnicos por conta do fraco desempenho na competição.

A grande surpresa vem do Piauí

O Altos vem se destacando no futebol nordestino nos últimos anos e já é uma das principais forças do Piauí, fato enaltecido pela conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o Alviverde já alcançou seu melhor resultado em uma Copa do Nordeste: pela primeira vez o time conseguiu passar da primeira fase. Com uma campanha muito regular, os piauienses avançaram com três vitórias, dois empates e três derrotas.

Com o avanço para as quartas de final, o Jacaré já garantiu quase R$ 1 milhão em premiação no Nordestão. Na próxima fase, o Altos enfrenta o Vitória fora de casa, podendo ter alguns jogadores de volta ao elenco após o surto de Covid-19 que se espalhou entre os membros do elenco.