Lanternas, Sport e Santa Cruz são destaques negativos na largada da Copa do Nordeste

Com problemas dentro e fora de campo, os dois representantes de Pernambuco no Nordestão são os últimos de seus grupos

Considerados dois dos clubes mais importantes da região, Santa Cruz e Sport Recife começaram mal a edição de 2021 da Copa do Nordeste: são três rodadas neste início sem que a dupla pernambucana emplacasse uma vitória na competição. Os rubro-negros somam dois empates e uma derrota, enquanto o time tricolor perdeu todas partidas que disputou até agora. Mas o que explica um começo tão ruim das duas equipes?

Sport e Santa, como a maioria dos clubes do Brasil, não tiverem pré-temporada, sofreram mudanças importantes no elenco e estão utilizando diversos jogadores das categorias de base nesse primeiro momento da temporada. Os resultados de 2020 também ficaram abaixo do esperado pelas torcidas, embora as duas equipes chegaram a viver bons momentos em suas divisões no Campeonato Brasileiro.

Na Série C, o Santa Cruz foi líder com folgas na primeira parte da competição, mas caiu drasticamente de desempenho na segunda fase que valia o acesso e ficou pelo caminho . Em 2021, a Cobra Coral irá disputar o terceiro escalão do futebol nacional pelo quarto ano seguido.

Com a chegada do treinador Jair Ventura, o Sport chegou a figurar na parte de cima da tabela da Série A, mas o bom desempenho não se sustentou. A briga do Leão da Ilha foi na parte de baixo da tabela, com um sistema de jogo focado demasiadamente na parte defensiva. Foi somente nas últimas rodadas que o time acabou garantindo a permanência na elite.

Santa: novo técnico, nova forma de jogar e primeiras baixas

João Brigatti vem tendo dificuldades para escalar o Santa Cruz (Foto: Santa Cruz FC/Divulgação)

A temporada no Arruda começou com um novo técnico. João Brigatti, com passagens por Ponte Preta e Paysandu, chegou como esperança de ser o responsável de tirar o time da má fase que já dura alguns anos. Dentro de campo, a principal mudança foi escalar uma formação com três zagueiros, uma opção que, talvez, tenha sido mais influenciada pela falta de peças no elenco.

Um exemplo disso se deu na partida de estreia, quando os pernambucanos perderam por 2 a 0 para o Vitória fora de casa. Brigatti utilizou cinco jogadores da base para durante toda a partida. “Precisamos rodar o elenco e buscar um equilíbrio. Precisamos de atletas que venham qualificar o elenco”.

Se a formação do elenco tricolor é um problema, ficou ainda pior quando dois dos principais jogadores do time saíram. Destaques da temporada passada, o volante Paulinho e o meia Didira deixaram um clube de maneira repentina, o que deixou a torcida surpresa. Mesmo sem render o que já apresentaram em campo, era esperado que os jogadores continuassem no time em 2021.

#Comunicado | O Santa Cruz vem a público comunicar o encerramento do vínculo contratual com os atletas Didira e Paulinho, conforme decisão do Comitê Estratégico de Futebol do clube.



Veja mais em: https://t.co/NxLFWPgCjE pic.twitter.com/LDF2Y4XRtQ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 12, 2021

Sport: entre dívidas e regularizações

Dívida em relação a contratação do atacante André impediu Sport de registrar jogadores (Foto: Sport/Divulgação)

Quase ao mesmo tempo em que se iniciava a Copa do Nordeste, o Sport recebeu o comunicado da FIFA informando que não poderia inscrever novos atletas como punição por uma dívida com o Sporting, de Portugal, relacionada à contratação do atacante André, em 2017. Com esse problema e as férias concedidas aos jogadores titulares, o Leão abriu espaço, neste início de temporada, para os jovens do seu elenco.

A aposta, até o momento, não vem dando os resultados esperados. Dentro de campo se vê um time até bem armado, mas com pouca confiança, normal para um time formado por garotos e com alguns mais experientes, que vêm entrando no decorrer das partidas. Não poder contar com novas contratações no início de ano também impede que o time tenha uma variação tática diferente da proposta defensiva. No primeiro jogo do Nordestão, o Sport entrou em campo no sistema 4-5-1.

A dívida junto ao Sporting foi quitada no início desta semana, mas o Sport ainda se encontra impedido de anunciar reforços. O clube foi penalizado pela Câmara Nacional de Resoluções da CBF, por conta de dívidas envolvendo outros jogadores. A desorganização fora das quatro linhas, hoje, interfere diretamente no que o time mostra dentro de campo .

Eleições e disputas internas

O ano de 2021 começou com embates eleitorais dentro dos dois clubes. Em fevereiro, a chapa de oposição venceu o pleito no Santa Cruz: é apenas a segunda vez nos 107 anos de história do tricolor que um grupo oposicionista vence uma eleição. Com uma pauta de mudanças do clube, a principal ação indicada é a reformulação do estatuto, onde será garantido o direito ao voto para todos os sócios, proposta que não é bem vista por alas dentro do Arruda.

As eleições no Sport seriam no início de março, mas, por conta da pandemia, foram adiadas e ainda não há uma data definida. O atual presidente Milton Bivar pediu licença do cargo no final do ano passado e não disputará a reeleição. Quatro chapas disputarão as eleições: a situação é encabeçada por Fred Domingos, atual diretor do clube que ganhou os holofotes após invadir o campo na partida contra o 4 de Julho, pela Copa do Nordeste, para reclamar da arbitragem do jogo.