Quartas de final da Copa do Nordeste: classificados, datas, jogos e mais

Os oito melhores da 'Lampions League' já sabem quem enfrentarão e a previsão é de clássicos nos últimos jogos

A Copa do Nordeste já conhece os oito classificados para as quartas de final de um dos mais importantes certames brasileiros. Além dos times classificados, já se sabe quais serão os quatro jogos dessa fase.

Os oito que se classificaram na 'Lampions League' são Ceará , CRB , Bahia , Sampaio Corrêa (os quatro primeiros do Grupo A), Fortaleza , Vitória , Altos e CSA (os quatro primeiros do Grupo B).

Aqui você fica sabendo das principais informações sobre as retas finais da Copa do Nordeste!

Quais são os jogos das quartas de final da Copa do Nordeste 2021?

Foto: Luis Jr./Altos/Divulgação

A útlima rodada da fase de grupos, que definiu as partidas das quartas de final, aconteceu no sábado (10). E os confrontos serão:

Quartas 1 - Ceará x Sampaio Corrêa

Quartas 2 - Vitória x Altos

Quartas 3 -Fortaleza x CSA

Quartas 4 -Bahia x CRB

AGORA A COPA DO NORDESTE VAI PEGAR FOGO! 🔥 pic.twitter.com/3AQighUF3q — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 10, 2021

Os quatro classificados disputam a semifinal, também realizada em jogo único, entre:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

Depois, os dois classificados se enfrentam na final, disputada em dois jogos, com mandos a serem definidos.

Quando são as quartas de final da Copa do Nordeste 2021?

Há a possibilidade um Ba-Vi na finalíssima da competição (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

As datas previstas pela CBF no calendário da competição - que ainda podem sofrer eventuais alterações - são as seguintes:

Quartas de final: 17 e 18 de abril de 2021

Semifinal: 24 de abril

Final: 1º de maio (ida) e 8 de maio (volta)

Onde assistir às quartas de final da Copa do Nordeste 2021?

O Nordeste FC segue como o canal oficial da competição, e disponibiliza as partidas em seu aplicativo de streaming e no canal de pay-per-view.

Na TV aberta, o SBT - e suas afiliadas no Nordeste - e a Fox Sports , na TV fechada seguem com a transmissão de alguns dos jogos da competição, enquanto as operadoras de PPV Net/Claro, Sky e Directv GO, também passam os jogos.