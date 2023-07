Fortaleza x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (16), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 35 mil ingressos vendidos, Fortaleza e Cuiabá se enfrentam na tarde deste domingo (9), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Ceará e Mato Grosso), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Antero Neto e comentários de André Almeida.

Depois da derrota para o Flamengo por 2 a 1, o Fortaleza venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na última rodada, e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para entrar no G-6. No momento, aparece em sétimo lugar, com 23 pontos.

Do outro lado, o Cuiabá, que vem de uma vitória sobre o Santos por 3 a 0 e um empate com o Bahia por 1 a 1, luta para se afastar da zona de rebaixamento. Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza soma sete vitórias, contra três do Dourado, além de sete empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o time cearense venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Marinho; Thiago Galhardo, Pochetiino e Yago Pikachu. Técnico: Juan Vojvoda.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marlon, Empereur e Rikelme (Uendel); Raniel, Danilson e Cappelini; Jonathan Cafu, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Fortaleza

Pedro Rocha, Zanocelo e Fernando Miguel, que estão no departamento médico.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?