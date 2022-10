Fortaleza x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (9), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo subir na tabela, Fortaleza e Avaí se enfrentam na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

O Fortaleza terá o apoio de pelo menos 35 mil torcedores para buscar mais uma vitória no campeonato. O Tricolor está na 11ª posição, com 38 pontos, e não poderá contar com Ceballos, suspenso. Além disso, Benevenuto tem problema físico e é dúvida, enquanto Juninho Capixaba retorna.

Já o Avaí vem de três derrotas consecutivas e acabou caindo para a 19ª posição, com 28 pontos somados. O time catarinenses deve ter ao menos três mudanças no time titular, pois Pottker está suspenso, Bressan lesionado, e Muriqui não foi relacionado.

"É hora de dar chance a jogadores que estão tendo menos oportunidades. Precisamos reinventar algumas situações, trabalhar com atletas que possam estar mais descansados e que não estejam tão pressionados mentalmente", disse o técnico Lisca.

Escalações

Escalação do provável do Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Brítez, Titi, Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Ronald; Pedro Rocha, Galhardo, Moisés.

Escalação do provável Avaí: Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Vaz, Cortez, Mateus Sarará, Raniele, Rômulo, Marcinho e Bissoli.

Desfalques

Fortaleza

Ceballos, suspenso, é baixa no Tricolor.

Avaí

Pottker, suspenso, e Bressan, lesionado, são desfalques, assim como Murique, que ficou fora dos relacionados por opção técnica.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE

• Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Nogueira (assistentes), Luciano da Silva Miranda Filho (quarto árbitro) e Adriano Milczvski (AVAR)