Fortaleza x Águia de Marabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11) pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Águia de Marabá na noite desta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Em casa e diante do seu torcedor, o Fortaleza chega empolgado para o duelo desta terça. Isso porque o Tricolor conquistou o campeonato cearense, chegando ao seu 46º título estadual. Além disso, a equipe estreou com vitória na Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Águia de Marabá quer continuar sendo a surpresa da competição. Até o momento, o Azulão eliminou o Botafogo-PB e o Goiás.

Escalações

Escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Tomás Pochettinho; Moisés, Lucero e Thiago Gallardo.

Escalação do Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Davi, Betão e Evandro; Castrão, Balão Marabá, Danilo Cerqueira e Adauto; Wander e Luan Parede..

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Águia de Marabá

Quando é?