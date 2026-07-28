Relatos recentes da imprensa revelaram uma nova reviravolta na trajetória do jovem astro brasileiro Savinho, que tomou uma decisão importante antes do início da nova temporada.

Savinho não foi um dos jogadores titulares do elenco do Manchester City na última temporada, tendo disputado 36 partidas em todas as competições.

No total, o ponta brasileiro jogou 1.502 minutos, nos quais marcou quatro gols e deu duas assistências.

O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que Savinho comunicou à direção do Manchester City o seu desejo de deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão.

E prosseguiu: "O astro brasileiro deseja atuar de forma regular e com mais frequência para dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento técnico. A direção do Manchester City está plenamente ciente da sua situação e do seu desejo, ressaltando que a decisão final sobre a concretização desse passo permanece nas mãos do clube".

Ele destacou que o Tottenham acompanha de perto a situação de Savinho, tendo-o definido como um dos seus principais alvos para reforçar o elenco, em meio a relatos que indicam o monitoramento do clube londrino sobre o ponta brasileiro e o interesse por ele desde o último mês de maio.

Savinho havia se juntado ao City no verão de 2024, vindo do Troyes, da França, antes de assinar, em outubro de 2025, um contrato de longa duração que o vincula ao Manchester City até o verão de 2031.

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