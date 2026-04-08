Hans Flick, treinador do Barcelona, fez duas alterações na lista da equipa para defrontar o Atlético de Madrid na noite desta quarta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em comparação com a convocatória que enfrentou o mesmo adversário na La Liga.

O Barcelona entra no jogo contra o Atlético, no “Spotify Camp Nou”, com a moral em alta, depois de ter vencido a equipa madrilena no seu reduto por 2-1 no passado sábado, no campeonato espanhol.

A lista contou com a presença de Diego Kochen no lugar de Iñaki Peña como terceiro guarda-redes, além da chamada do defesa Álvaro Cortés, segundo o jornal “Mundo Deportivo”.

Em contrapartida, estarão ausentes Frenkie de Jong, Raphinha, Bernal e Christensen, ausências já conhecidas previamente.

Apesar das ausências, Flick tem boas opções, sobretudo após o regresso de Jules Koundé e Alejandro Balde no último jogo.

O francês parece ter o seu lugar garantido no lado direito, enquanto Cancelo e Balde disputam a vaga na ala esquerda.

O português chega depois de uma exibição de destaque frente ao Atlético no campeonato, ao passo que Balde continua a contar de forma consistente com a confiança do treinador alemão.

Ronald Araújo também voltou a estar a 100%, apesar de ter saído no jogo anterior devido a fadiga muscular; ainda assim, o seu regresso ao onze inicial parece difícil, tendo em conta a disponibilidade de Koundé e a estabilidade da dupla de centrais formada por Cubarsí e Gerard Martín.

No meio-campo, espera-se o duelo mais intenso, podendo Flick apostar em Eric García ao lado de Pedri e Fermín para enfrentar o forte duplo pivô do Atlético, liderado por Koke e, em especial, por Marcos Llorente, que falhou o jogo da liga por suspensão.

No ataque, é esperado que Robert Lewandowski lidere a frente de ataque nas grandes noites, apoiado por Lamine Yamal e Rashford, que supriu a ausência de Raphinha no terreno do Atlético e conseguiu marcar um golo.

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A delegação da equipe catalã chegou ao hotel “Torre Melina Gran Meliá” depois da uma da tarde, vinda do centro de treinamento, em preparação para enfrentar o Atlético de Madrid.

Espera-se que a equipe saia para o estádio “Spotify Camp Nou” cerca de duas horas antes do início da partida, na noite de hoje.

Vale lembrar que o Barça terá de enfrentar o Atlético pela terceira vez neste mês, na próxima terça-feira, no estádio “Metropolitano”, no jogo de volta das quartas de final da competição continental.