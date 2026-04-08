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فليك يجري duas alterações na lista do Barcelona diante do Atlético

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
H. Flick
Espanha
Alemanha

مuita concorrência entre as estrelas do Barça para garantir um lugar no onze inicial contra os rojiblancos

Hans Flick, treinador do Barcelona, fez duas alterações na lista da equipa para defrontar o Atlético de Madrid na noite desta quarta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em comparação com a convocatória que enfrentou o mesmo adversário na La Liga.

O Barcelona entra no jogo contra o Atlético, no “Spotify Camp Nou”, com a moral em alta, depois de ter vencido a equipa madrilena no seu reduto por 2-1 no passado sábado, no campeonato espanhol.

A lista contou com a presença de Diego Kochen no lugar de Iñaki Peña como terceiro guarda-redes, além da chamada do defesa Álvaro Cortés, segundo o jornal “Mundo Deportivo”.

Em contrapartida, estarão ausentes Frenkie de Jong, Raphinha, Bernal e Christensen, ausências já conhecidas previamente.

Apesar das ausências, Flick tem boas opções, sobretudo após o regresso de Jules Koundé e Alejandro Balde no último jogo.

O francês parece ter o seu lugar garantido no lado direito, enquanto Cancelo e Balde disputam a vaga na ala esquerda.

O português chega depois de uma exibição de destaque frente ao Atlético no campeonato, ao passo que Balde continua a contar de forma consistente com a confiança do treinador alemão.

Ronald Araújo também voltou a estar a 100%, apesar de ter saído no jogo anterior devido a fadiga muscular; ainda assim, o seu regresso ao onze inicial parece difícil, tendo em conta a disponibilidade de Koundé e a estabilidade da dupla de centrais formada por Cubarsí e Gerard Martín.

No meio-campo, espera-se o duelo mais intenso, podendo Flick apostar em Eric García ao lado de Pedri e Fermín para enfrentar o forte duplo pivô do Atlético, liderado por Koke e, em especial, por Marcos Llorente, que falhou o jogo da liga por suspensão.

No ataque, é esperado que Robert Lewandowski lidere a frente de ataque nas grandes noites, apoiado por Lamine Yamal e Rashford, que supriu a ausência de Raphinha no terreno do Atlético e conseguiu marcar um golo.

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A delegação da equipe catalã chegou ao hotel “Torre Melina Gran Meliá” depois da uma da tarde, vinda do centro de treinamento, em preparação para enfrentar o Atlético de Madrid.

Espera-se que a equipe saia para o estádio “Spotify Camp Nou” cerca de duas horas antes do início da partida, na noite de hoje.

Vale lembrar que o Barça terá de enfrentar o Atlético pela terceira vez neste mês, na próxima terça-feira, no estádio “Metropolitano”, no jogo de volta das quartas de final da competição continental.

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