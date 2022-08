Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (27), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (27), no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de empatar com o Corinthians no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão buscando reduzir a diferença de oito pontos para o líder Palmeiras.

"Nosso pensamento já é no Palmeiras. Fazer um grande jogo junto com o nosso torcedor e conseguir um resultado que nos favoreça a permanecer em busca do título do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil ainda tem muito chão, temos que pensar jogo a jogo. Hoje, na Copa do Brasil, fizemos nosso melhor jogo possível. Mesmo com o empate, foi um grande resultado. O time mostrou que tem potencial para jogar em alto nível", afirmou o goleiro Fábio após o empate com o Timão no meio da semana.

Do outro lado, o Palmeiras, que vem de empate com o Flamengo (1 a 1) na última rodada, não deve poupar os jogadores contra o Tricolor, já visando o confronto de ida da semifinal da Libertadores diante do Athletico-PR, na próxima terça-feira (30).

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá toda a equipe à disposição, exceto Jailson, em transição física após cirurgia no joelho direito.

Em 97 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 53 vitórias, contra 31 do Fluminense, além de 13 empates. No último confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Cano e Arias.

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Desfalques da partida

Fluminense:

David Braz, Alan e Luan Freitas: lesionados.

Palmeiras:

Jaílson: transição física.

