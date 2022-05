Chaveamento da Libertadores 2022: os cruzamentos do mata-mata até a final

Edição pode ter duelos entre brasileiros já a partir das quartas de final; veja o caminho dos times

A Conmebol definiu, em sorteio realizado no dia 27 de maio, os duelos das oitavas de final da Copa Libertadores 2022, abrindo a disputa do mata-mata desta edição. Mais do que isso, a cerimônia já definiu todo o chaveamento até o final da competição, de modo que os 16 clubes já sabem quem poderão enfrentar na busca pelo título sul-americano.

O campeão Palmeiras, por exemplo, pode ter o Atlético-MG já nas quartas de final, reeditando a semifinal da temporada passada. Outros possíveis duelos brasileiros na próxima fase são Flamengo x Corinthians e Athletico-PR x Fortaleza – contanto que vençam suas chaves contra Tolima, Boca, Libertad e Estudiantes, respectivamente.

Mais artigos abaixo

Confira a seguir o caminho completo dos times até a final da Libertadores:

Cruzamentos das oitavas de final

Chave A: Libertad-PAR x Athletico-PR

Chave B: Flamengo x Tolima-COL

x Tolima-COL Chave C: River Plate x Vélez Sarsfield-ARG

Chave D: Atlético-MG x Emelec-EQU

x Emelec-EQU Chave E: Palmeiras x Cerro Porteño-PAR

x Cerro Porteño-PAR Chave F: Colón-ARG x Talleres-ARG

Chave G: Boca Juniors-ARG x Corinthians

Chave H: Estudiantes-ARG x Fortaleza

Cruzamentos das quartas de final

Q1: Vencedor A (Athletico) x Vencedor H (Fortaleza)

Q2: Vencedor D (Atlético-MG) x Vencedor E (Palmeiras)

Q3: Vencedor B (Flamengo) x Vencedor G (Corinthians)

Q4: Vencedor C x Vencedor F

Cruzamentos das semifinais

S1: Vencedor Q1 (Athletico/Fortaleza) x Vencedor Q2 (Atlético-MG/Palmeiras)

S2: Vencedor Q3 (Flamengo/Corinthians) x Vencedor Q4

Final

F1: Vencedor S1 x Vencedor S2

@CONMEBOL

Quem terá o mando de campo no mata-mata da Libertadores?

Getty Images

O mando de campo para a fase final é decidido a partir da classificação geral da primeira fase, que também serviu para a definição dos dois potes do sorteio das oitavas de final. Dessa maneira, o Palmeiras, time da melhor campanha na primeira fase (seis vitórias em seis jogos), tem o direito de jogar a partida de volta em casa das oitavas até a semifinal dessa edição.

Da mesma forma, o Cerro Porteño fará sempre a primeira partida no Paraguai, em seu estádio, caso vá avançando de fase na competição – não importando o adversário de seu chaveamento: o time de Assunção teve a pior campanha entre os segundos colocados dessa Libertadores, com oito pontos (mesma pontuação de Vélez e Emelec, que passam à frente pelo saldo de gols e gols marcados).