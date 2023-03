Fluminense x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Carioca

Semifinal do Cariocão será disputada neste sábado (18), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 25 mil ingressos vendidos, o Fluminense encara o Volta Redonda no início da tarde deste sábado (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Como perdeu o primeiro duelo por 2 a 1, o Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, e na Band Sports, na TV fechada.

Em busca do bicampeonato carioca, o Fluminense, atual campeão da Taça Guanabara perdeu a vantagem do empate após a derrota no primeiro jogo. Vale lembrar que na primeira fase terminou na liderança, com 25 pontos (oito vitórias, um empate e duas derrotas).

"A dificuldade é de jogar contra um time bem treinado. O que melhor faz contra-ataque no Carioca e, provavelmente, entre os melhores do Brasil. A gente anulou bem, o jogo estava controlado. Em um lance individual, acertou um chute muito bom", afirmou Fernando Diniz.

Já o Volta Redonda, que terminou em quarto, com 20 pontos, busca manter a sua série invicta. Nos últimos quatro jogos, foram três vitórias e um empate. Como venceu o primeiro jogo da semifinal, o Voltaço entra em campo com a vantagem do empate.

Em 72 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense registra ampla vantagem. Foram 47 vitórias do Tricolor, contra 15 do Volta Redonda, além de 10 empates. Na primeira fase do Cariocão 2023, o Voltaço venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Nino e Alexsander; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

Volta Redonda: Jefferson; Iury, Alix Vinícius, Daniel Felipe e Ricardo Sena, Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Desfalques

Fluminense

Willian Bigode, Manoel, Jorge e Gustavo Apis seguem como desfalques.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?