Do que o Fluminense precisa para ir à final do Cariocão 2023?

Equipe perdeu duelo de ida das semifinais contra o Volta Redonda, fora de casa, por 2 a 1

Neste último domingo (12), o Fluminense enfrentou o Volta Redonda pela semifinal do Campeonato Carioca 2023, após faturar o título da Taça Guanabara sobre o rival, Flamengo. O duelo de ida contra o Voltaço terminou em 2 a 1 para os donos da casa, e só resta a partida de volta para o Tricolor se recolocar na finalíssima do estadual.

Para se classificar à decisão do Carioca, o Flu precisa de uma vitória sobre o Volta Redonda por qualquer placar. Isso, pois, na disputa pela Taça Guanabara, foi o detentor de melhor campanha, garantindo a vantagem sobre o adversário nesse quesito. Para o Voltaço, apenas um empate basta para classificar, considerando o bom resultado no primeiro jogo.

Do outro lado das semifinais, Flamengo e Vasco disputam a vaga restante para a finalíssima, realizando o jogo de ida nesta segunda-feira (13) no Maracanã. A volta será no Estádio São Januário, casa do Gigante da Colina, que ficou à frente do rubro-negro na classificação geral e por isso pode decidir em casa.

A final da competição será disputada em dois jogos, assim como as semifinais. A partida de ida será em 2 de abril, e a volta uma semana depois, no dia 9, em dois domingos. Os confrontos do Campeonato Carioca tem sido transmitidos pelo canal Band e Bandsports, enquanto na Twitch e no YouTube o streamer Casimiro detém os direitos do torneio.