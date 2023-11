Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, com dois empates e duas derrotas, o Fluminense, campeão da Libertadores, conquistou a classificação direta para o torneio sul-americano e agora cumpre apenas tabela no Campeonato Brasileiro. No momento, ocupa a oitava posição, com 47 pontos e um aproveitamento de 47%.

Do outro lado, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil e também já confirmado na Libertadores 2024, volta a campo buscando manter a boa sequência. Nos últimos quatro jogos, foram duas vitórias e dois empates. Com 46 pontos, o tricolor paulista registra um aproveitamento de 46%.

Em 104 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 45 vitórias, contra 35 do Fluminense, além de 24 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o tricolor paulista venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz (Felipe Melo) e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Luciano, Lucas; David e Juan (Erison). Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Fluminense

John Kennedy, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque, assim como Nino, expulso contra o Flamengo.

São Paulo

James, Ferraresi e Arboleda, com suas respectivas seleções, e Caio Paulista e Michel Araújo, por questões contratuais, estão fora. Já Galoppo, Igor Vinicius, Calleri, Marcos Paulo, Pato e Rodrigo Nestor estão no departamento médico.

Quando é?