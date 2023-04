O Fluminense já ganhou a Copa Libertadores?

O Tricolor das Laranjeiras entram na sua nona campanha na principal competição continental da América do Sul

O Fluminense entra na edição 2023 da Copa Libertadores da América em busca de seu primeiro título na competição. Em toda a história do Tricolor das Laranjeiras, foram nove campanhas no torneio e a melhor campanha foi em 2008.

Na ocasião, o Fluminense conseguiu chegar até a final mas foi derrotado nos pênaltis pela LDU na decisão em pleno Maracanã. Em sua mais recente empreitada na Libertadores, o Fluminense foi eliminado ainda na fase pré da competição em 2022.

A esperança do Fluminense para ficar com o título da Libertadores agora em 2023 está no bom futebol jogado pela equipe, sob o comando de Fernando Diniz, além dos gols de Germán Cano e da habilidade de nomes experientes como Marcelo, Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso.