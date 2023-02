Fluminense x Portuguesa da Ilha ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 10 mil ingressos vendidos, Fluminense e Portuguesa da Ilha se enfrentam na tarde deste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta,e da BandSports, na TV fechada.

Quer ver jogos do Carioca 2023 ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Fluminense volta a campo após 10 dias de descanso. O último compromisso foi o triunfo sobre o Vasco por 2 a 0, no último dia 12. No momento, o Tricolor aparece na terceira posição, com 16 pontos.

Do outro lado, a Portuguesa da Ilha, na nona posição com nove pontos, soma três empates e uma vitória nos últimos quatro jogos.

Em 73 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 60 vitórias, contra seis da Portuguesa da Ilha, além de sete empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Carioca de 2022, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Guga, André, Martinelli, PH Ganso, Jhon Arias, Keno, Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Portuguesa da Ilha: João Lopes, Joazi, Matheus Santos, Fredson, Charles, Yuri, Lucas Santos, Anderson Rosa, Emerson Carioca, Romarinho, Watson. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

Fluminense

Jorge rompeu ligamento do joelho direito, enquanto Manoel segue no departamento médico.

Portuguesa-RJ

Sem desfalques confirmados.

Quando é?