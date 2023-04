Fluminense x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Tricolor estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (12), no Maracanã; veja como acompanhar na internet

Com mais de 23 mil ingressos vendidos, Fluminense e Paysandu se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), a partir das 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Embalado com o título do Cariocão 2023, após golear o Flamengo por 4 a 1 no último domingo (9), o Fluminense volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil, enquanto o Paysandu vem de vitória sobre o rival Remo por 1 a 0, pelo Parazão.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense registra ampla vantagem: 11 vitórias, contra apenas duas do Paysandu, além de nove empates. No último encontro, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2015, o Fluminense venceu por 4 a 2 no agregado.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Paysandu: Thiago Coelho; Edílson Júnior, Genílson, Rodolfo Filemon, Igor Fernandes; Paulo Henrique, Geovane, João Vieira, Fernando Gabriel; Ricardinho e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Fluminense

Como já atuou pelo Volta Redonda , seu ex-clube, Lelê está fora.

Paysandu

Vinícius Leite disputou a Copa do Brasil pelo Vila Nova e também é desfalque.

Quando é?