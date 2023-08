Fluminense x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 18ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Palmeiras prometem fazer um jogo movimentado na noite deste sábado (5), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

A vitória conquistada no jogo passado fez o Fluminense subir para a quinta posição, com 28 pontos. O Tricolor terá que fazer mudanças obrigatórias na equipe, pois André e Nino estão suspensos. O time de Fernando Diniz quer aproveitar o fator casa para se impor e tentar terminar a rodada dentro do G-4.

Sem perder há cinco rodadas no Brasileirão, o Palmeiras conseguiu se recuperar e é o terceiro colocado, com 31 pontos. O Verdão, que vem de vitória no meio da semana pela Copa Libertadores, deve priorizar a competição continental e, desta forma, alguns titulares podem ser poupados do confronto no Rio de Janeiro, como Dudu e Zé Rafael. O técnico Abel Ferreira, entretanto, tem todo o elenco à disposição.

As equipes já se enfrentaram 98 vezes até o momento, com 53 vitórias do Palmeiras, 31 do Fluminense, além de 14 empates.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon e Rony.

Desfalques

Fluminense

Nino e André cumprem suspensão.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?