Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fluminense e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã , pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Ceará por 2 a 0, o Fluminense volta a campo em busca da recuperação. Em sétimo lugar, com 47 pontos, o Tricolor está a cinco do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores 2026.

Por outro lado, o Mirassol, em quarto lugar, com 56 pontos, chega embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados. Em 31 jogos, soma 15 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 60%.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna, John Kennedy.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Guilherme Marques; Negueba, Alesson, Chico da Costa (Cristian)

Desfalques

Fluminense

Ignacio cumprirá suspensão.

Mirassol

Edson Carioca está machucado, enquanto PH e Da Silva estão em recondicionamento físico

Quando é?

Data: quinta-feira, 06 de novembro de 2025

quinta-feira, 06 de novembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

FLU Um MIR 0 0 Empate 1 Mirassol 2 - 1 Fluminense 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

