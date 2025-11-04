+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã , pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Ceará por 2 a 0, o Fluminense volta a campo em busca da recuperação. Em sétimo lugar, com 47 pontos, o Tricolor está a cinco do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores 2026.  

Por outro lado, o Mirassol, em quarto lugar, com 56 pontos, chega embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados. Em 31 jogos, soma 15 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 60%.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna, John Kennedy.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Guilherme Marques; Negueba, Alesson, Chico da Costa (Cristian)

Escalações de Fluminense x Mirassol

FluminenseHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-1-4-1

Home team crestMIR
1
Fabio
6
Rene
22
J. Freytes
3
T. Silva
2
S. Xavier
8
Martinelli
90
K. Serna
32
L. Acosta
35
Hercules
17
A. Canobbio
9
Everaldo
22
Walter
34
Joao Victor
6
Reinaldo
20
D. Borges
3
Jemmes
11
Negueba
41
Yago
7
Shaylon
8
Danielzinho
25
Neto
91
Chico

4-1-4-1

MIRAway team crest

FLU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Zubeldia

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

Desfalques

Fluminense

Ignacio cumprirá suspensão.

Mirassol

Edson Carioca está machucado, enquanto PH e Da Silva estão em recondicionamento físico

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 06 de novembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

FLU

Um

MIR

0

0

Empate

1

1

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Links úteis

0