Fluminense e Madureira se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 34º título do Campeonato Carioca, o Fluminense inicia a temporada determinado a voltar a levantar troféus após um 2025 sem conquistas, quando ficou com o vice-campeonato estadual. Integrante do Grupo A, o Tricolor está ao lado deBangu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda.

Para a estreia no Carioca, a comissão técnica deve preservar jogadores, como o goleiro Fábio, o lateral-direito Samuel Xavier e o meia Lucho Acosta, visando o planejamento físico para o início da temporada.

Do outro lado, o Madureira, que foi vice-campeão da Taça Rio em 2025, integra o Grupo B, ao lado de Flamengo, Boavista, Botafogo, Maricá e Nova Iguaçu. O principal nome da equipe é o volante Rodrigo Lindoso, referência técnica e liderança no elenco.

Fluminense: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Renê (Guilherme Arana); Wallace Davi, Luiz Fernando, Lezcano; Santi Moreno, Riquelme, John Kennedy (Lelê).

Madureira: Neguete, Júlio César (Cauã Coutinho), Daniel Felipe, Marcão, Matheus Julião (Raphinha), Arthur Santos, Rodrigo Lindoso, Juninho (Héricles), Everton Messias, Ricardo Oliveira, Vinícius Balotelli .

Desfalques

Fluminense

Germán Cano e João Lorenço estão no DM.

Madureira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro - Ilha do Governador, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

