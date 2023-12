Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Grêmio vão se enfrentar na noite desta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No último compromisso antes da viagem para a Arábia Saudita para disputar o Mundial de Clubes, o Fluminense busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0. Com 56 pontos, o tricolor carioca soma 16 vitórias, oito empates e 13 derrotas no Brasileirão.

Do outro lado, o Grêmio depende apenas de si para garantir a classificação direta para a Copa Libertadores de 2024. Em quarto lugar, com 65 pontos, o tricolor gaúcho precisa da vitória para confirmar a vaga. Caso empate ou perca, terá que torcer para o Internacional vencer o Botafogo.

Em 82 jogos disputados entre as equipes, 0 Grêmio soma 38 vitórias, contra 23 do Fluminense, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o tricolor gaúcho venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio: Caíque; Gustavo Martins (João Pedro), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Ferreira, Nathan Fernandes e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Fluminense

Lelê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Grêmio

Bruno Alves e Fábio, suspenso, é desfalque.

Quando é?