Fluminense x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico carioca será disputado neste domingo (16), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (16), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo, Paraná, Ceará e Mato Grosso), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o clássico será narrado por Gustavo Villani com os comentários de Júnior e Roger Flores. Já no Premiere, Dandan Pereira estará ao lado dos comentaristas Dodô e Ledio Carmona.

Brigando pelo G-4 do Brasileirão, o Fluminense, com 24 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva após o triunfo sobre o Internacional por 2 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não sabe se poderá contar com Marcelo, com dores na panturrilha. Caso não esteja apto, Guga é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Flamengo, embalado com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil após eliminar o Athletico-PR, volta as atenções para o clássico. No Brasileirão, o Rubro-Negro, com 26 pontos, busca diminuir a diferença para o líder Botafogo.

"Parabéns pela classificação, pela vitória. Lugar difícil. Mas agora teremos uma semana completa para fechar essa sequência de jogos. Falta um jogo esta semana, um clássico. Temos que nos preparar muito mentalmente para esse jogo porque vai ser tão difícil quanto esse. Ou seja, quando temos esse tipo de jogo, na preparação, vamos consolidando coisas”, afirmou Sampaoli.

Sem Erick Pulgar, lesionado, o técnico Jorge Sampaoli tem duas opções para a vaga de primeiro volante: Allan e Thiago Maia. Já Léo Pereira e Filipe Luís podem retornar ao time com as ausências de Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Em 445 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 162 vitórias, contra 141 do Fluminense, além de 142 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga (Marcelo); André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Allan (Thiago Maia), Victor Hugo, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Fluminense

Arias, expulso contra o São Paulo, está fora.

Flamengo

Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, suspensos, estão fora, assim como Erik Pulgar, machucado.

Quando é?