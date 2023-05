Fluminense x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (13), no Maracanã; veja como acompanhar na TV

Com mais de 33 mil ingressos vendidos, o Fluminense recebe o Cuiabá neste sábado (13), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na terceira posição, com 10 pontos, o Fluminense chega embalado com a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão. Para o confronto em casa, o técnico Fernando Diniz conta com uma lista extensa de desfalques e pode poupar alguns jogadores já visando o clássico com o Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Já o Cuiabá, que vem de derrota para o Atlético-MG por 4 a 0 no meio da semana, nunca venceu o Fluminense na história. Em quatro jogos disputados, foram três vitórias do Tricolor, além de um empate. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2022, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Lima, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Cuiabá: Walter; Mateusinho, Marllon, Alan Empereur e Patric Calmon; Ronald Lopes, Filipe Augusto e Ceppelini; Jonathan Cafu, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Ivo Vieira.

Desfalques

Fluminense

Alexsander, Jorge, Marrony, Martinelli, Keno e Gustavo Apis estão no departamento médico, enquanto André, expulso contra o Cruzeiro, cumprirá suspensão. Vitor Mendes, citado na Operação Penalidade Máxima, está afastado.

Cuiabá

Filipe Augusto, Uendel e João Maranini são desfalques.

Quando é?