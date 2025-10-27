Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, pelo Brasileirão, o Fluminense volta a campo em busca de uma sequência positiva que o aproxime do G-4. No momento, o Tricolor ocupa a sétima posição, com 44 pontos, nove a menos que o Mirassol, quarto colocado, mas com um jogo a menos disputado.

Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía contará com os retornos de Freytes, que cumpriu suspensão, e de Martinelli, poupado na partida contra o Colorado.

Por outro lado, o Ceará tenta se afastar da zona de rebaixamento. Em 14º lugar, com 35 pontos, o Vozão está quatro pontos à frente do Vitória e busca recuperação após empatar com o Sport por 1 a 1, perder para o Botafogo por 2 a 0 e ser derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Renê; Hércules, Martinelli (Bernal), Lucho Acosta; Serna, Canobbio, John Kennedy.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul.

Desfalques

Fluminense

Ganso e Manoel estão no departamento médico.

Ceará

Marcos Victor e Dieguinho estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 29 de outubro de 2025

quarta-feira, 29 de outubro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 26 jogos disputados, o Fluminense soma 12 vitórias, contra sete do Ceará, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Classificação

