+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoFluminense
team-logoCeará
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Com Fluminense e Ceará se enfrentando no Brasileirão, os fãs esperam um espetáculo de futebol. Para aqueles que desejam adicionar uma nova camada de interesse através de apostas esportivas, aproveitar um código promocional para Novibet pode ser uma boa estratégia. Isso pode proporcionar acesso a ofertas especiais que intensificam a experiência à medida que se assiste aos grandes momentos do jogo ao vivo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, pelo Brasileirão, o Fluminense volta a campo em busca de uma sequência positiva que o aproxime do G-4. No momento, o Tricolor ocupa a sétima posição, com 44 pontos, nove a menos que o Mirassol, quarto colocado, mas com um jogo a menos disputado.

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía contará com os retornos de Freytes, que cumpriu suspensão, e de Martinelli, poupado na partida contra o Colorado.

Por outro lado, o Ceará tenta se afastar da zona de rebaixamento. Em 14º lugar, com 35 pontos, o Vozão está quatro pontos à frente do Vitória e busca recuperação após empatar com o Sport por 1 a 1, perder para o Botafogo por 2 a 0 e ser derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Renê; Hércules, Martinelli (Bernal), Lucho Acosta; Serna, Canobbio, John Kennedy.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul.

Escalações de Fluminense x Ceará

FluminenseHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCEA
1
Fabio
3
T. Silva
2
S. Xavier
6
Rene
22
J. Freytes
35
Hercules
90
K. Serna
17
A. Canobbio
8
Martinelli
32
L. Acosta
99
J. Kennedy
94
Bruno
3
Marllon
23
W. Machado
79
M. Bahia
70
F. Silva
97
Lourenco
25
V. Zanocelo
27
A. Galeano
77
Fernandinho
29
Vina
9
P. Raul

4-2-3-1

CEAAway team crest

FLU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Zubeldia

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

Desfalques

Fluminense

Ganso e Manoel estão no departamento médico.

Ceará

Marcos Victor e Dieguinho estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 29 de outubro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 26 jogos disputados, o Fluminense soma 12 vitórias, contra sete do Ceará, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno, o Tricolor venceu por 1 a 0. 

FLU

Outros

CEA

3

Vitórias

1

Empate

1

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0