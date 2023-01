Fluminense x Botafogo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Times entram em campo neste domingo (29), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico no Rio! Fluminense e Botafogo se enfrentam na noite deste domingo (29), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora.

Em segundo lugar com 10 pontos, o Fluminense entra em campo neste domingo de olho em uma vitória para alcançar a ponta da tabela. O Tricolor acumula três vitórias e um empate até o momento. A equipe de Fernando Diniz não possui baixas confirmadas para o clássico.

Do outro lado, o Botafogo é o quinto colocado com 6 pontos, mas tem dois a menos que os adversários. O Fogão venceu dois jogos até o momento e perdeu um. O Alvinegro também não divulgou desfalques.

As duas equipes já duelaram 334 vezes até o momento, com 123 vitórias do Fluminense venceu 123 vezes, 108 triunfos do Botafogo, além de 103 empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Árias, Marrony e Germán Cano.

Escalação do provável do Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Patrick de Paula e Gustavo Sauer; Victor Sá e Tiquinho Soares.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?