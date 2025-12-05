Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Com mais de 38 mil ingressos vendidos, Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Com promessa de casa cheia, Fluminense e Bahia fazem um confronto decisivo pelo G-5 do Brasileirão. A partida vale vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.

Atual quinto colocado, o Fluminense soma 61 pontos e chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio na última rodada. Após o apito final, o técnico Luis Zubeldía reforçou o pedido de apoio da torcida para o duelo que fecha a competição.

"Certamente, esperamos um Maracanã se não lotado, cheio. A equipe vem muito bem nesses últimos jogos do Brasileirão. Seria muito bonito ter o melhor cenário com nossos torcedores no Maracanã. E, com certeza, depois ir com tudo para os jogos com o Vasco que também serão no Maracanã, também com nossos torcedores sempre empurrando. Hoje, apesar de terem sido poucos ingressos, se escutava muito. É sempre muito bonito ter o grito do torcedor", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Bahia, que aparece em sexto lugar, com 60 pontos, tenta acabar com um incômodo jejum de nove partidas sem vencer como visitante. A última vitória do Tricolor baiano fora de casa ocorreu em 16 de agosto, quando derrotou o Corinthians por 2 a 1, pelo Brasileirão.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga.

Desfalques

Fluminense

Lima cumprirá suspensão.

Bahia

David Duarte, Michel Araújo e Mateo Sanabria seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 7 de dezembro de 2025

domingo, 7 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 59 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 27 vitórias, contra 14 do Bahia, além de 18 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Classificação

