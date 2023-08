Fluminense x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense encara o América-MG na noite deste sábado (12), no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sétimo colocado com 31 pontos, o Fluminense vem de derrota no jogo passado e acabou saindo do G-6. Apesar de saber da importância do duelo, o Tricolor pode ir a campo com uma equipe mista visando a disputa das quartas de final da Libertadores no meio da semana.

Há oito jogos sem vencer, o América-MG amarga a lanterna do campeonato, com 10 pontos conquistados. Agora comandado por Fabian Bustos, o Coelho sabe que precisa vencer para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 17 vezes, com cinco vitórias do Fluminense, seis do América-MG, além de seis empates.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Jhon Arias e Ganso; Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Julio Cesar, Eder e Marlon; Lucas Kal, Alê, Rodriguinho e Breno; Emmanuel Martínez e Gonzalo Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?