Fluminense 0 x 2 América-MG: Tricolor perde terceira consecutiva e sai vaiado do Maracanã

O Tricolor estacionou nos 51 pontos e é o quinto colocado

Terceira derrota consecutiva para o Fluminense. Dentro do Maracanã, o Tricolor foi dominado pelo América-MG, perdeu por 2 a 0 e saiu vaiado de campo neste sábado (9), pela 31ª rodada do Brasileirão.

O Coelho já saiu na frente nos primeiros minutos, com Juninho, e controlava as ações do jogo. Cano até empatou pouco tempo depois, mas estava impedido. E Matheusinho acertou um chutaço de fora da área e ampliou para os mineiros aos 34 minutos, em um primeiro tempo dos sonhos.

À partir do segundo gol do América, o ambiente no Maracanã ficou insustentável e a torcida do Fluminense começou a vaiar o time. Caio Paulista e Matheus Martins eram os alvos preferidos.

Com mudanças na segunda etapa, o Flu até voltou melhor e pressionou, mas parou na boa atuação do goleiro Matheus Cavichioli. Na reta final, o treinador Fernando Diniz ainda foi chamado de burro pela torcida.

Com a derrota, o Fluminense estaciona nos 51 pontos e permanece na quinta colocação. Já o América-MG chega aos 45, cola no Atlético e retoma a oitava colocação - o Botafogo havia tirado o Coelho do G-8.