Em meio à acirrada disputa pelos maiores talentos europeus, o nome de Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, destaca-se como um dos jogadores mais cobiçados no próximo mercado de transferências de verão.

O jovem ala francês, considerado uma das principais estrelas do Bayern de Munique nesta temporada, tornou-se um alvo principal dos gigantes do futebol europeu.

Reportagens da imprensa revelaram que a diretoria do Real Madrid se prepara para intensificar seus esforços para contratar Olise durante a próxima janela de transferências de verão.

Esse interesse surge após o desempenho brilhante do jogador na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde contribuiu de forma notável para a vitória do Bayern de Munique (2 a 1) sobre o próprio Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, ao dar a assistência para o segundo gol da equipe bávara, marcado por Harry Kane.

De acordo com o renomado jornalista alemão Christian Falk, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está muito impressionado com o desempenho de Oliese e planeja agir com determinação para contratá-lo neste verão.

Ele destacou que o clube madrilenho estuda apresentar uma oferta entre 160 e 165 milhões de euros, apesar da dificuldade em convencer o clube bávaro a abrir mão de seus serviços.

Por sua vez, o Bayern de Munique parece firme em sua posição, já que Falk confirmou que o clube alemão não concordará em vender o ala francês, mesmo que receba uma oferta de até 200 milhões de euros, e que prefere mantê-lo e renovar seu contrato em vez de discutir quaisquer ofertas, por mais atraentes que sejam.

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Isso ocorre apesar dos rumores que ligam o Liverpool inglês a uma oferta gigantesca superior a 170 milhões de euros para contratar o jogador.

Olé (24 anos) é considerado um dos jogadores mais influentes do Bayern de Munique sob o comando do técnico Vincent Kompany.

Ele marcou 16 gols e deu 24 assistências em todas as competições nesta temporada, o que reflete seu grande desenvolvimento e o tornou um alvo lógico para clubes do porte do Real Madrid e do Liverpool.