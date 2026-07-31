O Barcelona faz hoje o primeiro de seus amistosos durante o período de preparação na Inglaterra, quando enfrenta o Birmingham City, no estádio St Andrew's, em um teste que marcará a estreia do alemão Karim Adeyemi com a camisa do clube catalão.

O Birmingham City é um dos clubes históricos do futebol inglês e atualmente disputa a segunda divisão inglesa, a Championship.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Karim Adeyemi, segunda contratação do projeto do Barcelona para a temporada 2026-2027, participará de uma das duas escalações preparadas pelo técnico Hansi Flick para a partida.

Adeyemi faz sua primeira participação apenas uma semana depois de iniciar seus treinamentos com a equipe. O jogador foi apresentado em 23 de julho, antes de realizar seu primeiro treino em campo na cidade esportiva no dia 24 do mesmo mês, após alguns dias passados na academia, além de quatro dias adicionais de trabalho em St George's Park.

O técnico alemão considera que o período que Adeyemi passou nos treinamentos é suficiente para começar a se adaptar à forma de jogo e ao estilo catalão, como preparação para o início da temporada oficial em 23 de agosto, diante do Elche.

A partida contra o Birmingham City será o segundo compromisso amistoso do Barcelona no período de preparação, após a vitória sobre o Europa por 4 a 1.

Flick convocou 30 jogadores para a lista do período de preparação na Inglaterra, entre eles um grande número de elementos do Barcelona Atlètic, à espera do retorno dos jogadores internacionais espanhóis campeões da Copa do Mundo no dia 10 de agosto.

Não participará Marc-André ter Stegen, que deixará a concentração hoje para concluir sua transferência por empréstimo ao Ajax.

O técnico contará apenas com os jogadores disponíveis, e estarão ausentes do banco de reservas Raphinha, que voltou de suas férias apenas dois dias atrás, e Frenkie de Jong, que segue se recuperando de uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito sofrida durante a Copa do Mundo.

Também estará ausente Alejandro Baldé, apesar de seu retorno aos treinos coletivos após se recuperar de um pequeno problema nas costas, já que a comissão técnica não arriscará escalá-lo.

Ausente também estará Fermín López, que segue seu programa de preparação física após sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito, e espera retornar durante o Troféu Joan Gamper, no dia 19 de agosto.

Em contrapartida, Ronald Araújo estará presente após se recuperar de problemas no músculo da panturrilha, que o privaram de participar com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo.





Teste para os jovens talentos

O amistoso será uma oportunidade de testar a possibilidade de alguns jogadores manterem um lugar no time principal.

O confronto será um teste para saber até que ponto Jofre Torrents tem condições de seguir na posição de lateral, e se Espart possui recursos suficientes para ser substituto de Jules Koundé ou uma boa opção para suprir a ausência de Frenkie de Jong, além de Brian Fariñas.

Flick também deseja avaliar o restante dos jogadores da academia do Barcelona e saber se o atacante egípcio Hamza Abdelkarim, que goza da admiração da direção esportiva, representa uma boa opção ofensiva, sendo sua força física e sua capacidade de marcar gols outros fatores de atração na partida.

O técnico alemão também focará nos jogadores do time principal mais experientes, como Andreas Christensen, Marc Bernal, que atuará após ficar ausente da primeira partida, Marc Casadó e Gerard Martín.

A posição de goleiro também permanece como ponto de interesse, diante da disputa entre Iñaki e Eiker Rodríguez para garantir o lugar de terceiro goleiro após a saída de Marc-André ter Stegen.