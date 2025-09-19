Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, além do canal ge tv no YouTube (veja a programação completa).

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Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Estudiantes por 2 a 1, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão. Líder da competição, o Rubro-Negro soma 50 pontos e ainda tem dois jogos a menos, com três de vantagem sobre o Cruzeiro, atual vice-líder.

Já o Vasco luta para se afastar da parte de baixo da tabela. No momento, o Gigante da Colina ocupa a 15ª posição, com 23 pontos, apenas um a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, empatou por 2 a 2 com o Ceará.

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); De la Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (Andrés Gómez).

Desfalques

Flamengo

Erick Pulgar seguem machucado.

Vasco

Jair e Adson estão no departamento médico, enquanto Lucas Freitas cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 21 de setembro de 2025

domingo, 21 de setembro de 2025 Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 408 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 162 vitórias, contra 132 do Vasco, além de 114 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

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