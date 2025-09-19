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Brasileirão
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Mounique Vilela

Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Brasileirão
Flamengo x Vasco
Flamengo
Vasco

Clássico dos Milhões será disputado neste domingo (21), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, além do canal ge tv no YouTube(veja a programação completa).

Quando os rivais Flamengo e Vasco se enfrentam, o Rio de Janeiro para para assistir ao clássico. Para os torcedores que buscam mais interação com o jogo, o app Betano é uma ótima ferramenta que permite apostar em tempo real e com segurança. Com diversos mercados disponíveis, o aplicativo traz a atmosfera vibrante das arquibancadas diretamente para a palma da sua mão.

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Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Estudiantes por 2 a 1, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão. Líder da competição, o Rubro-Negro soma 50 pontos e ainda tem dois jogos a menos, com três de vantagem sobre o Cruzeiro, atual vice-líder.

Já o Vasco luta para se afastar da parte de baixo da tabela. No momento, o Gigante da Colina ocupa a 15ª posição, com 23 pontos, apenas um a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, empatou por 2 a 2 com o Ceará.

Copa Sul-Americana
Barracas Central crest
Barracas Central
BAC
Vasco crest
Vasco
VAS
Copa Libertadores
Cusco FC crest
Cusco FC
CUS
Flamengo crest
Flamengo
FLA

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); De la Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (Andrés Gómez).

Escalações de Flamengo x Vasco

FlamengoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestVAS
1
A. Rossi
22
Emerson Royal
13
Danilo
6
A. Lucas
3
Leo Ortiz
8
S. Niguez
50
G. Plata
29
Allan
11
Everton
15
J. Carrascal
27
C
Bruno Henrique
1
Leo Jardim
30
R. Renan
46
C. Cuesta
96
P. Henrique
2
J. Rodriguez
10
P. Coutinho
25
H. Moura
77
Rayan
17
N. Moreira
88
C. Barros
99
C
P. Vegetti

4-2-3-1

VASAway team crest

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

Desfalques

Flamengo

Erick Pulgar seguem machucado.

Vasco

Jair e Adson estão no departamento médico, enquanto Lucas Freitas cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: domingo, 21 de setembro de 2025
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

Últimos confrontos diretos

Em 408 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 162 vitórias, contra 132 do Vasco, além de 114 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

FLA

Outros

VAS

3

Vitórias

2

Empates

0

6

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.