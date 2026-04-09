Quartas de final da Libertadores: brasileiros em busca da Glória Eterna; veja odds

Flamengo, Palmeiras e São Paulo e encaram pedreiras em busca de uma vaga na semifinal.

Mercado Odds na Superbet Flamengo vence o Estudiantes 1.37 Palmeiras vence o River Plate 3.35 São Paulo vence a LDU 4.70

Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

Quartas da Libertadores: brasileiros em busca da semifinal

As quartas de final da Copa Libertadores prometem ser um dos momentos mais emocionantes da temporada sul-americana.

Três gigantes do Brasil — Palmeiras, Flamengo e São Paulo — seguem vivos na briga pela taça, cada um encarando cenários distintos, mas com a mesma meta: chegar à semifinal e manter o domínio brasileiro no torneio.

Esta edição da Libertadores tem mostrado um futebol mais intenso e físico, em que cada detalhe técnico e estratégico faz diferença.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, encara talvez o duelo mais equilibrado da fase contra o River Plate, em Buenos Aires. O Flamengo, embalado pelo peso do elenco, aparece como grande favorito diante do Estudiantes. Já o São Paulo enfrenta o desafio de jogar na altitude de Quito contra a LDU, equilibrando expectativa e cautela para confirmar o bom momento sob o comando de Zubeldía.

O cenário é de pura tensão e expectativa: será que veremos mais uma vez um brasileiro levantar a taça da Libertadores, como tem acontecido nos últimos anos, ou os rivais estrangeiros conseguirão frear essa hegemonia?

River Plate x Palmeiras

O duelo mais equilibrado desta fase reúne River e Palmeiras, dois gigantes acostumados a decidir competições sul-americanas.

O time argentino, empurrado pelo Monumental, costuma ser muito forte em casa, e é por isso que a aposta no River no jogo de ida pode fazer sentido. Mas quando o assunto é classificação, o favoritismo está do lado do Verdão.

Abel Ferreira tem elenco experiente, defesa sólida e um ataque que sabe jogar fora de casa. O Palmeiras já mostrou, em edições recentes, que não se intimida em Buenos Aires.

A ideia pode ser “se proteger” no primeiro jogo e decidir a vaga no Allianz Parque, onde a força é maior. Apostadores atentos podem dividir seus palpites: River para vencer a ida, mas Palmeiras para se classificar.

Flamengo x Estudiantes

O Flamengo chega às quartas como o brasileiro mais favorito segundo as odds. E não é à toa. Mesmo vivendo altos e baixos na temporada, o Rubro-Negro tem um elenco que sobra em talento, com Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique capazes de decidir em jogadas individuais.

O Estudiantes, por outro lado, é um time copeiro e acostumado a endurecer jogos. A aposta de que o Flamengo pode sofrer na Argentina é válida, mas em dois jogos a superioridade técnica tende a pesar.

O Maracanã lotado, na volta, é trunfo que poucos adversários conseguem enfrentar. Para quem busca valor, pode ser interessante olhar para mercados de gols, já que o Flamengo tende a marcar em praticamente todos os jogos, mas também costuma ceder espaços atrás.

LDU x São Paulo

Entre os três brasileiros, o São Paulo tem talvez o duelo mais traiçoeiro. A altitude de Quito sempre foi um desafio extra para quem enfrenta a LDU, e a ida no Equador pode trazer dificuldades. As odds para o Tricolor avançar mostram que o favoritismo existe, mas não é tão largo quanto o dos rivais.

O São Paulo de Hernán Crespo é bem organizado defensivamente e aposta em transições rápidas. Jogadores como André Silva e Lucas Moura podem ser decisivos em confrontos equilibrados.

A estratégia será voltar vivo de Quito e usar o Morumbi como diferencial para buscar a classificação. O apostador deve ficar atento: a LDU raramente perde em casa, mas fora do Equador a história costuma ser diferente.

Enquanto o Flamengo tem o favoritismo maior, o Palmeiras aparece equilibrado e o São Paulo tem desafio intermediário. Os outros dois times envolvidos na disputa são os argentinos Vélez Sarsfield e Racing, que se enfrentam.

O que esperar dos brasileiros

A presença de três brasileiros nas quartas mantém viva a chance do título da Libertadores voltar ao país, como tem acontecido com frequência nos últimos anos. Mas os desafios são distintos:

O Palmeiras encara o duelo mais equilibrado, mas tem histórico recente de superar rivais argentinos e chega com elenco sólido;

O Flamengo aparece como o favorito, mas precisa mostrar consistência para não sofrer contra um adversário copeiro;

O São Paulo depende de sua força no Morumbi e da capacidade de lidar com a altitude para confirmar o favoritismo.

Em resumo: o cenário aponta para pelo menos dois brasileiros na semifinal, mas não seria surpresa se os três avançassem.

Para o apostador, as odds atuais oferecem valor interessante — especialmente em combinações que considerem a força de Flamengo e Palmeiras em mata-matas.

Com gigantes na disputa, a Libertadores promete mais uma vez ser palco de grandes batalhas, e os brasileiros chegam fortes para manter sua hegemonia.