Flamengo tem mais casos positivos de Covid-19 no elenco: Renê, Rodrigo Caio e Gabriel Baptista

Rubro-Negro aguarda contra prova para confirmar novos infectados e pede adiamento do jogo contra o Palmeiras

"Eu não sei o que vai acontecer amanhã, podemos ter mais jogadores positivos", disse Domènec Torrent, após a vitória do por 2 a 1 sobre o de Guayaquill, pela . A previsão do treinador se confirmou nesta quinta-feira(23) com o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral Renê e o goleiro Gabriel Batista diagnosticados com Covid-19 em exames feitos nesta manhã, além do vice-presidente de futebol Marcos Braz. O aguarda a contra prova, mas vê alguns atletas apresentarem sintomas.

Rodrigo Caio, por exemplo, teve o primeiro teste antes da partida contra o Barcelona inconclusivo, na contraprova, o resultado foi negativo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também apresentou suspeita, mas na contra prova testou negativo.

PEDIDO DE ADIAMENTO DO JOGO CONTRA O PALMEIRAS

O Flamengo pediu junto à CBF o adiamento do duelo contra o , marcado para o próximo domingo (27), no Allianz Parque. O time paulista, no entanto, já se manifestou publicamente contrário a remarcação da partida. O Rubro-Negro ainda aguarda uma posição oficial da confederação brasileira.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes , Walter Feldman, secretário geral da CBF, descartou a possibilidade de adiamento da partida.

"Recebemos o pedido ontem à noite, mas o jogo deve acontecer. Quando o clube tem infectados, os jogadores são separados e o time continua jogando. Só adiaria se não tivesse a quantidade mínima, o que não é o caso. O Flamengo tem possibilidade de 40 inscritos. Por mais que tenha um número elevado (de contaminados), ainda tem um plantel bastante viável para poder entrar em campo. Não há diferença entre , Flamengo, ou . Todos são tratados de maneira igualitária".

O confronto da última terça-feira (22), contra o Barcelona, vale ressaltar, quase não foi realizado. Isso porque a autoridades da cidade inabilitaram o estádio Monumental, palco da partida, horas antes do confronto. Mas por decisão do COE Nacional, o estádio foi habilitado e o jogo aconteceu normalmente.

TESTES POR CONTA PRÓPRIA

O Flamengo já vinha realizando testes por conta própria durante a semana e vai intensificar as testagens. O Rubro-Negro espera contar com os sete jogadores que deram positivos no Equador, na partida da próxima quarta-feira (30), contra o Independiente Del Valle, no Maracanã. A ideia é utilizar o argumento do , que viajou para o com jogadores que testaram positivo, mas já não estavam mais transmitindo a doença.