Flamengo volta ao Brasil com alerta ligado por novos casos de Covid-19

Delegação desembarcou na manhã desta quarta e foi direto para o Ninho do Urubu realizar novos exames

Depois da vitória por 2 a 1 sobre o de Guayaquil, pela , o deixou o estádio Monumental Isidro Carbo direto para o aeroporto, conforme protocolo dos orgãos de saúde do . A delegação rubro-negra chegou ao Rio de Janeiro no início da manhã desta quarta-feira (23) e foi direto para o centro de treinamento do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, para realizar novos testes de Covid-19.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao todo, na viagem para o Equador, o Flamengo teve um saldo de nove contagiados: Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Maurício Isla, Matheusinho, Filipe Luís e Vitinho foram os atletas que testaram positivo para o novo coronavírus. Além deles, o chefe do departamento médico, Márcio Tannure, e Juan, ex-jogador e integrante do departamento de futebol, também contraíram a doença. Eles chegaram no num voo separado, durante a madrugada.

Mais artigos abaixo

Mais times

Após vivenciar um surto da doença no Equador que por pouco não levou à suspensão da partida, o Flamengo trabalha com a possibilidade de que novos positivos surjam nos próximos dias, e pediu à CBF o adiamento do confronto contra o , marcado para o próximo domingo (27), no Allianz Parque. O time paulista, no entanto, já se manifestou publicamente contrário a remarcação da partida, mas o ainda aguarda uma posição oficial da entidade brasileira.

O Palmeiras é contra o adiamento da partida do próximo domingo. O protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo. Não há, portanto, razão para que o jogo não aconteça.



Presidente Mauricio Galiotte pic.twitter.com/tDAnLxrGkj — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) September 23, 2020

Depois do jogo contra o Barcelona, o técnico Domènec Torrent foi enfático ao dizer que poderia ter novos atletas contaminados.

Domènec não esconde a preocupação com novos casos de Covid-19 no #Flamengo



"Eu não sei o que vai acontecer amanhã, podemos ter mais jogadores positivos". — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 23, 2020

Testes por conta própria

O Flamengo já vinha realizando testes por conta própria durante a semana e vai intensificar as testagens. O Rubro-Negro espera contar com os sete jogadores que deram positivos no Equador, na partida da próxima quarta-feira (30), contra o Independiente Del Valle, no Maracanã.

A ideia é utilizar o argumento do , que viajou para o com jogadores que testaram positivo, mas já não estavam mais transmitindo a doença.