Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Flamengo e Sport se enfrentam neste sábado (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela classificação para a final da Libertadores após eliminar o Racing por 1 a 0, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelo título, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança, com 61 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. Em 29 jogos disputados, a equipe soma 18 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 70% no torneio.

Por outro lado, o Sport está na luta contra o rebaixamento. Na lanterna do Brasileirão, o Leão da Ilha soma 17 pontos, 15 a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. Sem Daniel Paulista no comando técnico, a equipe será comandada por César Lucena, auxiliar técnico.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho (De la Cruz), Carrascal, Samuel Lino e Luiz Araújo; Bruno Henrique (Gonzalo Plata).

Sport: Gabriel; Aderlan, Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Sérgio Oliveira e Pedro Augusto; Barletta, Romarinho e Derik Lacerda.

Desfalques

Flamengo

Pedro e Everton Cebolinha estão machucados.

Sport

Matheusinho e Hereda seguem fora.

Quando é?

Data: sábado, 01 de novembro de 2025

sábado, 01 de novembro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 44 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 23 vitórias, contra 11 do Sport Recife, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

