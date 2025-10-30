+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoFlamengo
team-logoSport
Mounique Vilela

Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Sport se enfrentam neste sábado (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O confronto entre Flamengo e Sport promete ser um dos jogos mais esperados do Brasileirão 2025. Além de assistir aos times em campo, muitos torcedores procuram formas de se conectar ainda mais com o universo do futebol. O Betano Brasil é uma alternativa para aqueles que desejam explorar o mercado de apostas, complementando a experiência de assistir à partida com informações adicionais e dados estatísticos que enriquecem a visão geral do jogo. Uma opção interessante pode ser o código promocional Betano, que pode oferecer condições especiais para incrementar ainda mais a experiência à medida que a tensão em campo aumenta.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela classificação para a final da Libertadores após eliminar o Racing por 1 a 0, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelo título, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança, com 61 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. Em 29 jogos disputados, a equipe soma 18 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 70% no torneio. 

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Por outro lado, o Sport está na luta contra o rebaixamento. Na lanterna do Brasileirão, o Leão da Ilha soma 17 pontos, 15 a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. Sem Daniel Paulista no comando técnico, a equipe será comandada por César Lucena, auxiliar técnico. 

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho (De la Cruz), Carrascal, Samuel Lino e Luiz Araújo; Bruno Henrique (Gonzalo Plata).

Sport: Gabriel; Aderlan, Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Sérgio Oliveira e Pedro Augusto; Barletta, Romarinho e Derik Lacerda.

Escalações de Flamengo x Sport

FlamengoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestSPO
1
A. Rossi
6
A. Lucas
13
Danilo
4
L. Pereira
22
Emerson Royal
27
C
Bruno Henrique
15
J. Carrascal
18
N. de la Cruz
8
S. Niguez
16
S. Lino
50
G. Plata
1
Gabriel
13
Aderlan
38
L. Pereira
16
I. Carius
40
Ramon
27
S. Oliveira
21
L. Kal
14
C. Rivera
11
Romarinho
10
C
L. Lima
18
D. Lacerda

4-3-3

SPOAway team crest

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Lucena

Desfalques

Flamengo

Pedro e Everton Cebolinha estão machucados.

Sport

Matheusinho e Hereda seguem fora.

Quando é?

  • Data: sábado, 01 de novembro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 44 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 23 vitórias, contra 11 do Sport Recife, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

FLA

Outros

SPO

4

Vitórias

1

Empate

0

10

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0