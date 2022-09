Flamengo-SP x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Partida acontece neste domingo (4), pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20; veja como acompanhar na internet

Flamengo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (4), em Guarulhos, a partir das 15h (de Brasília), terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Classificado para a final do Brasileirão sub-20, o Palmeiras volta as atenções para o Paulistão. Atualmente, soma dois pontos no Grupo 22, com uma vitória e uma derrota.

Do outro lado, o Flamengo-SP, na lanterna, também com dois pontos, busca a primeira vitória após duas derrotas consecutivas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Natan, Denzel, Pedro, Gustavo, Leonardo, Thauan, Yago, João Victor, Endrick, Kauan e Kevin.

Possível escalação do Flamengo-SP: Ronaldo; Talles, Kauã Victor; Lucão e Rodrigo; Itapira, João Goiano e Dênis; Miguel, Wevysther e Paraizo.

Desfalques da partida

Flamengo-SP:

sem desfalques confirmados.

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo-SP x Palmeiras DATA Quarta-feira, 4 de setembro de 2022 LOCAL Tranquilão - Guarulhos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 2 x 1 Flamengo-SP Paulista sub-20 20 de agosto de 2022 Flamengo-SP 1 x 2 Portuguesa Paulista sub-20 26 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Flamengo-SP Paulista sub-20 10 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Portuguesa x Flamengo-SP Paulista sub-20 14 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 5 x 2 Athletico-PR Brasileirão sub-20 29 de agosto de 2022 Athletico-PR 1 x 1 Palmeiras Brasileirão sub-20 1 de setembro de 2022

Próximas partidas